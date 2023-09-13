Таролог рассказала об "охоте" чёрных ведьм и колдунов в церквях

По словам эзотерика и таролога Марианны Абравитовой, в церкви может быть небезопасно. Чёрные колдуны проводят в храмах антиритуалы, заявила эксперт.

Марианна рассказала, что большинство людей идут в церковь только тогда, когда у них в жизни что-то происходит, когда нужно попросить помощи. В подавленном состоянии стресса, горя и безумной надежды люди не видят ничего вокруг. И в такие моменты легко стать добычей чёрных ведьм.

"Во все времена церкви использовали чёрные силы, чёрные маги для того, чтобы совершать свои ритуалы. Конечно, ритуалы совершаются в разных местах — это и кладбища, и дома, и сады. Но мы должны понимать, что церковь — это намоленное место, очень энергоёмкое, и чёрные ведьмы стараются выбирать именно такие места", — заявила Абравитова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Эзотерик раскрыла, какие ритуалы чёрные ведьмы проводят в местах силы. Она рассказала, что существуют молитва и антимолитва, когда священный текст читают задом наперёд. Или какой-то традиционный ритуал совершается в обратном порядке. Конечно, эти ритуалы делаются не во благо, поэтому таких людей стоит остерегаться.