Чего избегать в особое новолуние 14 сентября с шестью планетами в ретрограде: Советы таролога

Сейчас шесть планет оказались в ретроградном состоянии, поэтому человек может мыслями погружаться в прошлое, чтобы понять, куда двигаться дальше. Об этом пишет "Вечерняя Москва", ссылаясь на таролога Галину Янко. По её словам, 14 сентября ожидается новолуние в Деве.

Эксперт посоветовала не спешить с принятием решений, потому что ретроградные планеты влияют на происходящее и могут не дать свершиться задуманному, заведя ситуацию в тупик. Янко уверена, что сейчас лучше заложить фундамент для перемен и спокойно подумать.

Дева — приземлённый знак, напомнила она. Но именно она гарантирует целостность и стабильность, поэтому следует сконцентрировать собственные внутренние силы для последующего движения, порекомендовала таролог. По её словам, также сейчас активен Уран, однако он расшатывает стабильность, вызывая неуверенность, но в итоге все эти процессы могут привести к внезапному озарению.

В грядущее новолуние активен и ретроградный Нептун, продолжила эксперт. Но доверять ему не стоит. Наше сознание в ближайшие дни может оказаться затуманенным, поэтому лучше обойтись без резких действий. А вот внутренний голос сейчас будет во всём помогать, ему следует довериться, подытожила Янко.