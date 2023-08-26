Россиянам рассказали, какие ещё звездопады можно будет увидеть в 2023 году

Уже 8 октября жители России смогут насладиться звездопадом Дракониды, рассказала RT астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман. По её словам, он носит такое название из-за созвездия, из которого вылетает.

"Такое название звездопад носит потому, что метеоры вылетают из созвездия Дракон, это очень красиво. Он даёт от пяти до 100 метеоров в час в зените, но иногда Дракониды могут давать и всплески — до 100 и более метеоров в час", — пояснила эксперт.

Уже 20 октября, добавила астроном, можно будет полюбоваться звездопадом Ориониды из созвездия Орион, который даёт около 20 метеоров в час. А следующий звездопад будет только 17 ноября (Леониды, из созвездия Лев), он даёт около 15 метеоров в час.

Причём к концу года специалисты ожидают ещё два звездопада. Первый произойдёт 14 декабря и станет гигантским — Геминиды из созвездия Близнецы.

"Он даёт около 150 метеоров в час. Видимость в этом году благоприятная: так как Луна вблизи новолуния (12 декабря), она не помешает наблюдению метеоров. Зимой у нас длинные ночи, тёмное небо, так что будет очень красиво. Главное, чтобы была ясная безоблачная погода", — добавила астроном.

Второй декабрьский звездопад — Урсиды из созвездия Малой Медведицы — будет небольшим и давать всего до 10 метеоров в час. Однако его пик выпадет на ночь зимнего солнцестояния (с 21 на 22 декабря). Метеоры можно будет увидеть в районе Ковша Малой Медведицы недалеко от Полярной звезды.