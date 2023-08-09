Астроном оценил угрозу столкновения с несущимся к Земле астероидом

Астроном, гендиректор НП "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев не видит поводов для беспокойства после известия о приближении к Земле астероида 6037 (1988 EG) диаметром 960 метров. Об этом он рассказал "Вечерней Москве".

"Все крупные объекты, которые могут нанести реальный урон Земле, учёными пересчитаны. И их диаметр далеко не 1000 метров, а более одного километра. Их ещё называют астероидами-убийцами", — объяснил эксперт.

Только объекты с диаметром в несколько километров способны нанести настоящий урон нашей планете, пример в истории уже был — это гибель динозавров от огромного астероида, продолжил он. Сейчас же вряд ли следует беспокоиться, притом что возле Земли ежедневно пролетают небольшие астероиды, отметил Зайцев.

По его словам, потенциальную опасность могут представлять космические объекты, приближающиеся к нам менее чем на 7,5 миллиона километров. Но даже в этом случае нет твёрдой уверенности, что произойдёт столкновение, подытожил астроном.