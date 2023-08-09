Астероид диаметром почти в километр приблизится к Земле 23 августа
NASA: Потенциально опасный астероид пролетит 23 августа близко от Земли
Потенциально опасный для Земли астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров пролетит 23 августа в 11:18 мск на расстоянии примерно шесть миллионов километров от нашей планеты. Информация об этом опубликована на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA.
Минимальное расстояние между небесным телом и Землёй составит 0,04 астрономической единицы (почти 6,1 миллиона километров). При этом потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту планеты на расстоянии до 0,05 астрономической единицы (менее 7,5 миллиона километров).
А ранее учёный Александр Курилов рассказал Лайфу, каких астероидов нужно бояться на самом деле. По его словам, за потенциально опасными астероидами надо вести регулярное наблюдение, ведь их орбиты могут немного изменяться при прохождении вблизи планет и их спутников.
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