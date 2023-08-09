Астероид диаметром почти в километр приблизится к Земле 23 августа

Потенциально опасный для Земли астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров пролетит 23 августа в 11:18 мск на расстоянии примерно шесть миллионов километров от нашей планеты. Информация об этом опубликована на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA.

Минимальное расстояние между небесным телом и Землёй составит 0,04 астрономической единицы (почти 6,1 миллиона километров). При этом потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту планеты на расстоянии до 0,05 астрономической единицы (менее 7,5 миллиона километров).