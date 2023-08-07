"Беда от Солнца": Учёный рассказал Лайфу, каких астероидов нужно бояться на самом деле

NASA сообщило о приближении к Земле 137-метрового астероида с кодовым названием 2023 OQ. Несмотря на размеры космического гиганта, никакой опасности он не несёт, заверил читателей Лайфа заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Александр Курилов.

По его словам, напугавший общественность астероид пролетел на расстоянии 3,8 миллиона километров от нас. Для сравнения: это в десять раз дальше, чем до Луны. Солидное расстояние!

"Многих пугает слово "сближение", но астрономы считают потенциально опасными астероиды размером более 100 метров, при этом их минимальное расстояние от Земли при обращении вокруг Солнца должно составлять не менее 0,05 астрономических единиц, то есть семь с половиной миллионов километров", — объяснил собеседник Лайфа.

Тем не менее за потенциально опасными астероидами надо вести регулярное наблюдение, ведь их орбиты могут немного изменяться при прохождении вблизи планет и их спутников. Здесь надо понимать: хотя изменение орбиты астероидов — процесс небыстрый (для этого могут потребоваться десятки и сотни лет), но расчёт и корректировка орбиты происходят с высокой точностью всего за несколько дней.

"Сегодня локальную опасность могут представлять как раз небольшие тела, которые движутся по направлению от Солнца. Например, хорошо известен Челябинский метеорит, который был размером около 20 метров. Заметить такой объект заранее может быть трудно. Все по-настоящему крупные астероиды хорошо отслеживаются множеством обсерваторий, поэтому при появлении новостей о сближении крупных астероидов с Землёй астрономы-любители вместо паники вооружаются телескопами и пытаются запечатлеть их перемещение на звёздном небе", — добавил Курилов.