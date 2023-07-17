Учёный рассказал, опасен ли для Земли приближающийся астероид Апофис

Астероид Апофис не является опасным для Земли. Сообщения, согласно которым он пройдёт на определённом расстоянии от планеты, уже говорят о том, что столкновения не будет. Такие пояснения дал заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, параметры орбиты этого небесного тела достаточно хорошо известны.

"Чтобы астероид представлял собой угрозу, он должен на Землю упасть. Любое расстояние, на котором он пролетит мимо планеты, является безопасным. Очень любят такую формулировку, что астероид пролетит в опасной близости от Земли. Нет такой опасной близости", — отметил Вибе в беседе с "Москвой 24".