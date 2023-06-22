Это не межзвёздный астероид: Упавший в Тихий океан загадочный объект встревожил учёных Феноменально скоростной объект уже привыкли считать прибывшим из неведомых глубин Вселенной, но теперь появились подозрения, что нечто неведомое таится в нашей собственной Солнечной системе. 21 июня, 23:45 Феноменально скоростной объект уже привыкли считать прибывшим из неведомых глубин Вселенной. Обложка © Shutterstock

Астероид CNEOS14

Падение этого объекта в Тихий океан 8 января 2014 года зафиксировал военный спутник, но обнаружилось это на несколько лет позже, после появления в 2017 году знаменитого астероида Оумуамуа. Поскольку та космическая "сигара" оказалась межзвёздного происхождения, то есть не "местной" околосолнечной, то учёные стали досконально просматривать данные в надежде найти свидетельства прилёта к нам таких же чужеродных объектов. И не ошиблись. Более того, нашли не просто прилетевший к нам, а даже и упавший на Землю камень. В диаметре он составлял, как подсчитали, 45–50 сантиметров. Теперь из-за того, что его считают "иностранцем" и вообще очень странным, его частицы даже хотят поднять со дна океана и исследовать: кто знает, а может быть, это вообще не астероид.

В пользу его межзвёздности прежде всего говорит скорость, с которой он мчался к нам до вхождения в атмосферу: около 60 километров в секунду. И тут сразу надо сказать, что это намного больше, чем даже у Оумуамуа (11 километров в секунду) и у — тоже межзвёздной — кометы Борисова (35 километров в секунду). А уж в Солнечной системе абсолютно ничто не передвигается так быстро само по себе. Единственный способ так разогнаться в наших краях — пролететь мимо большой и массивной планеты и сделать за счёт её притяжения так называемый гравитационный манёвр. К этому трюку, кстати, прибегают при запуске межпланетных станций. Те же "Вояджеры" именно таким образом ускорили и отправили в межзвёздное пространство. Так вот, в данном случае расчёты показывают, что ни одна известная планета в момент появления объекта в Солнечной системе разогнать его не могла по той простой причине, что ни одной известной планеты в тот момент рядом не стояло. И это было ещё одним доводом за "пришлость" упавшего камня. Но недавно у астрономов появилась такая мысль: да, ни одна известная планета разогнать не могла, но что, если разогнала неизвестная?

Планета 9

Другой прижившийся вариант названия — планета Х. Девятой её обозначили после понижения Плутона в должности. Почему подозревают, что она есть: дело в том, что за Нептуном наблюдают очень много небольших небесных тел со слишком подозрительными орбитами. Эти орбиты не только очень сильно наклонены по отношению к орбитам всех крупнейших жителей Солнечной системы, но и почему-то вытянуты в одном и том же направлении. Не все, но заметное количество. И у астрономов есть подозрение, что их так сгруппировало притяжение пока что невидимой довольно крупной планеты.

Сгруппированные орбиты транснептуновых объектов как возможный признак существования Планеты 9. GIF © Wikipedia / nagualdesign

Более того, по такому её воздействию на эти астероиды учёные даже составили примерное представление о том, какая у неё должна быть масса, насколько она далеко и так далее. И вычисления дают, что она минимум в четыре или даже в восемь раз массивнее Земли и расположена на расстоянии в 300–520 астрономических единиц, в переводе это значит — в 300–520 раз дальше от Солнца, чем Земля. Для сравнения, Плутон в самой дальней точке своей орбиты — менее чем в 50 астрономических единицах.

При таких условиях один оборот вокруг Солнца у Планеты 9 должен занимать от 7 до 15 тысяч лет. Значит, где она была в момент пролёта тихоокеанского активно скоростного гостя, там она и есть сейчас. Практически никуда не успела сместиться. Учёные посчитали, что этот предполагаемый момент встречи неизвестной планеты с астероидом состоялся от 32 до 65 лет назад. За это время планета могла на небесной сфере сдвинуться самое большое на 1,7 градуса, это, почитай, ничто. А дальше начинается самое интересное.

Где Планета 9?

По сгруппированным астероидам астрономы вычислили, где именно планета Х сейчас должна быть, более или менее приблизительно. И получилось, что где-то по правую сторону от созвездия Орион и под Тельцом.

Предполагаемое местоположение Планеты 9 в небе с прогнозом её смещения в ближайшие три тысячи лет. Фото © Wikipedia / Tomruen

А теперь внимание: построив траекторию новогвинейского астероида и отмотав назад 30–60 лет, получили, что траектория эта идёт из направления где-то между Тельцом, Овном и Китом. То есть весьма близко к подозреваемому расположению "девятой". Согласитесь, поразительное совпадение.

Есть и ещё один аргумент, что астероид был местный, просто ускоренный: его орбита не так уж наклонена к эклиптике (плоскости вращения планет) — всего семь градусов. К примеру, у Оумуамуа был наклон 122 градуса (возможно, понятнее сказать 58 градусов), у кометы Борисова — 44. В принципе, обе версии происхождения загадочного астероида абсолютно захватывающие: межзвёздный — значит, надо выяснять, не является ли он инопланетным кораблём, местный — значит, мы, кажется, нашли таинственную планету Х.

Авторы Адель Романенкова