Повезёт Уралу и Поволжью: Где можно будет увидеть звездопад Каппа-Цигниды

В августе жители России смогут увидеть один из последних звездопадов этого лета — Каппа-Цигниды. Его пик выпадет на ночь с 17-го на 18-е число. Особенно хорошо его будет видно в центральной части страны. Метеорологи "Яндекс.Погоды" с помощью технологии "Метеум" выяснили, жители каких крупных городов смогут увидеть пролетающие над Землёй звёзды. С их выводами ознакомился Лайф.

Больше всего повезёт уральским городам и городам Поволжья: очень хорошо будет видно метеоры в Волгограде, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Именно там ожидается погода без осадков, а сам метеорный поток будет хорошо виден в районе часа ночи. В Самаре и Казани тоже можно увидеть это явление — там ожидается ясная и тёплая погода.

Чуть меньше повезёт жителям Сибири: в Томске, Иркутске и Омске 18 августа ожидается пасмурная погода, из-за чего будет труднее рассмотреть звёзды. В Москве и Санкт-Петербурге будет облачная погода с прояснениями, поэтому звездопад Каппа-Цигниды смогут увидеть ближе к ночи и жители этих городов.

"Метеорный поток будет хорошо виден за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Для наблюдения за метеорным потоком однозначно стоит выехать на природу подальше от черты города. У звездопада Каппа-Цигниды особенно яркие метеоры. Кроме того, это последний метеорный поток лета, который можно застать в хорошую погоду", — пояснил руководитель сервиса Александр Ганьшин.