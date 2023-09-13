Врагу не пожелаешь: 8 вариантов отвратительных подарков с плохой энергетикой

При выборе подарков многие не задумываются, что некоторые из них могут нести отрицательную энергетику и способны навредить любимым. Перед тем как выбрать презент близкому человеку, мы предлагаем ознакомиться с так называемым чёрным списком. Узнав о том, какие подарки опасны, будет проще выбрать хороший вариант, который не принесёт проблем получателю.

1. Полотенце

Подарочное полотенце несёт ссоры и ругань в дом. Либо откажитесь от дара этого презента, либо добавьте в него деталь, которую вы сделаете своими руками. Фото © Shutterstock

Одно подаренное полотенце может стать причиной раздора в семье, и если выбор пал именно на банные принадлежности, то дарить лучше всего комплект. Либо если вы очень хотите подарить именно эту вещицу, дополните полотенце деталями ручной работы, индивидуальным дизайном с изюминкой. Такой подарок будет нести вашу энергетику. Если вышить на подарке любимому человеку, скажем, сердечко — он превратится в прекрасную вещь, излучающую удачу и хорошее настроение.

2. Зеркала

Зеркала считаются мистическими предметами, и дарить их опасно из-за негативной энергетики, которую такой презент будет распространять на всю комнату. Об этом знали ещё люди в старину. Кроме того, такой подарок можно интерпретировать как пассивно-агрессивный намёк на самосовершенствование и недостатки во внешности у получателя. Вместо зеркала подумайте о том, чтобы подарить предметы искусства или декора, расширяющие пространство и отражающие индивидуальность, а не внешний вид владельца, каким бы красивым он ни был.

3. Искусственные цветы

Подарки, несущие "мёртвую энергетику", не принято дарить, чтобы не навлечь на семью беды и неприятности. Такие вещи лучше оставить на полках магазина.

4. Передаренные вещи

Вы можете оказаться не только в неловком положении, если вас раскусят, но и подарить близкому несчастье вместе с передаренной вещью. Фото © Shutterstock

Во второй раз преподносить свой же подарок — считается дурным тоном. Если от вещи нужно избавиться, её просто передают или продают за символическую плату — неразменную монету. Кроме того, передаренная вещь может отнять благополучие и везение у дарителя.

5. Вязаные изделия

Молодым и ещё незамужним девушкам не стоит дарить своим избранникам какую-то вещь, связанную самостоятельно. Считается, что это может повлечь за собой измену мужчины. Всем остальным не возбраняется обмениваться тёплыми презентами, сделанными своими руками.

6. Кошелёк

Отличный вариант! Но есть одно "но" — кошелёк нельзя дарить пустым. Если хотите сделать близким именно такой подарок, то не забудьте положить внутрь бумажную купюру любого номинала.

7. Антикварные драгоценности

Антикварные драгоценности несут негативную энергетику прошлых владельцев и влекут за собой череду неприятностей новому получателю. Фото © Shutterstock

Украшения с историей бесспорно покажут одаряемому, как вы к нему относитесь, так как вещи это обычно недешёвые. Но в отношении таких подарков существуют некоторые предубеждения. Например, не рекомендуется дарить старинные украшения близким людям, потому что вам совершенно не известно, счастливо ли жили те, которые ранее владели этими предметами. Ведь энергетика бывшего хозяина перейдёт на нового обладателя и у него начнутся неприятности.

8. Ножи