Вассерман оценил мексиканских пришельцев на подлинность и пришёл к неожиданным выводам

Депутат Госдумы, интеллектуал и популяризатор науки Анатолий Вассерман усомнился в подлинности мумий инопланетян, представленных сегодня мексиканскому конгрессу. Своим мнением он поделился с журналистами Лайфа. Эрудит посетовал, что не располагает "должными познаниями в кукольном и муляжном деле", однако выразил убеждение, что если бы был малейший шанс, что находка уфологов — подлинник, то ею бы занимались учёные, а не политики и журналисты.

"Вероятность того, что это подлинные образцы чего-то инопланетного, на мой взгляд, пренебрежимо мала. Я думаю, что если бы это было подлинником, то это бы предоставили для исследование специалистам. А если представляют журналистам раньше, чем исследователям, то значит результат исследования, скорее всего, неплохо предсказуем", — рассуждает собеседник Лайфа.