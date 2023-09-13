Вассерман оценил мексиканских пришельцев на подлинность и пришёл к неожиданным выводам
Вассерман: Вероятность, что мексиканские мумии пришельцев — не муляж, очень мала
Анатолий Вассерман готов поверить в существование инопланетян вообще, но не в мексиканские мумии. Фото © Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин
Депутат Госдумы, интеллектуал и популяризатор науки Анатолий Вассерман усомнился в подлинности мумий инопланетян, представленных сегодня мексиканскому конгрессу. Своим мнением он поделился с журналистами Лайфа. Эрудит посетовал, что не располагает "должными познаниями в кукольном и муляжном деле", однако выразил убеждение, что если бы был малейший шанс, что находка уфологов — подлинник, то ею бы занимались учёные, а не политики и журналисты.
"Вероятность того, что это подлинные образцы чего-то инопланетного, на мой взгляд, пренебрежимо мала. Я думаю, что если бы это было подлинником, то это бы предоставили для исследование специалистам. А если представляют журналистам раньше, чем исследователям, то значит результат исследования, скорее всего, неплохо предсказуем", — рассуждает собеседник Лайфа.
В то же время Вассерман согласился с тем, с одной стороны пока нет никаких научных причин, позволяющих отвергнуть наличие инопланетян. А с другой стороны, нет надёжных доказательств их существования.
Ранее в среду журналист и уфолог Хайме Мауссан показал Конгрессу Мексики мумифицированные тела небольших существ в деревянных ящиках со стеклом, сказав под присягой, что это останки представителей нечеловеческой расы, которые были найдены во время раскопок в Перу. По его словам, этим мумиям около 1000 лет. Певица Катя Лель уже узнала в пришельцах своих старых знакомых — по её словам, это те самые инопланетяне, которые похитили её зубы 30 лет назад.