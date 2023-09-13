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13 сентября, 13:11

Мумии двух "пришельцев" возрастом 1000 лет показали в Конгрессе Мексики

Уфолог Мауссан представил Конгрессу Мексики останки двух "инопланетян"

<p>Представленные в Конгрессе Мексики останки. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AlertaMundial2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alerta Mundial</a></p>

Представленные в Конгрессе Мексики останки. Обложка © Twitter / Alerta Mundial

Мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан показал Конгрессу Мексики мумифицированные тела небольших существ в деревянных ящиках со стеклом, сказав под присягой, что это останки представителей нечеловеческой расы, которые были найдены во время раскопок в Перу. Запись заседания, на которой можно увидеть мумифицированные тела, опубликована в социальных сетях.

Представленные уфологом Хайме Мауссаном Конгрессу Мексики мумии другой расы. Видео © Twitter / KanekoaTheGreat

Уфолог заявил, что с помощью метода радиоуглеродного анализа удалось выяснить возраст останков — около 1000 лет. А молекулярный анализ выявил разительные отличия от генома людей. Журналист считает, что эти существа необязательно прилетели на Землю с другой планеты, но к человеческой расе точно не принадлежали, хоть и какое-то время жили среди наших предков.

"Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции. Это не те существа, которые были найдены после крушения НЛО. Они были найдены с диатомовыми водорослями и позже превратились в окаменелости", рассказал Мауссан.

Свои выводы он озвучил перед членами Правительства Мексики и представителями властей США. По словам уфолога, образцы неизвестного науке вида не так давно изучали в Автономном национальном университете Мексики (UNAM), где исследователи анализировали ДНК останков.

Стоит отметить, что Правительство Мексики никак не подтвердило выводов Мауссана после представленных им в Конгрессе страны доказательств. На слушании присутствовал бывший американский пилот Райан Грейвс, который заявлял, что неоднократно видел НЛО над военными объектами США.

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Возможно, уфологи что-то знают и в Южной Америке действительно можно встретить пришельцев. По крайней мере, в этом убеждены жители деревни в Перу, которые на протяжении месяца жалуются на нападения "инопланетян" и просят прислать к ним военных.

Юрий Лысенко
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    Комментарий

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    Валера Дорогойсегодня в 13:50

    На урале такой же "Алёша" был, так что всё это неспроста

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