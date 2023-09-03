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3 сентября, 20:22

Пентагон создал сайт с рассекреченными видео НЛО

Пентагон: Создан сайт, где каждый может убедиться в существовании НЛО

Каждый житель планеты, у которого есть доступ в Интернет, теперь может полюбоваться неопознанными летающими объектами и свидетельствами их обнаружения. Сайт именно с таким контентом — видео, статистикой и рекомендациями военнослужащих — запустил Пентагон.

Сообщается, что цель сайта — минимизировать неожиданности разведывательного и технического толка благодаря синхронизации данных об НЛО. В этой категории также оказались аномальные явления, которые нельзя отнести к известным объектам и поведение которых непонятно для датчиков и наблюдателей.

Предоставленные Пентагоном кадры НЛО. Видео © X (ранее Twitter) / @temmuzhaber

Указано, что спецведомство — Управление по разрешению аномалий во всех областях — было сформировано в июле прошлого года. Оно может получать информацию любого уровня секретности. Видеосюжеты, выложенные на сайт, и прочая информация являются рассекреченной частью данных материалов.

Как стало известно, большая часть сообщений об НЛО приходит американским военным с Восточного и Западного побережий США, а также из Персидского залива и восточной части Китая, частично — с Гавайев и из Польши.

По данным военных, эти объекты обычно имеют круглую форму, не превышают четырёх метров и имеют белый или серебряный цвет.

Пентагон планирует создать веб-ресурс, посвящённый аномальным явлениям

Пентагон планирует создать веб-ресурс, посвящённый аномальным явлениям

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби признался, что глава США Джо Байден достаточно серьёзно относится к сведениям об НЛО.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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