В Белом доме раскрыли отношение Байдена к НЛО
Кирби: Байден достаточно серьёзно относится к сведениям об НЛО
Президент США Джо Байден достаточно серьёзно относится к сведениям об НЛО. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
Американская администрация тщательно изучает и систематизирует все данные, пояснил он, комментируя первые публичные слушания в Конгрессе о существовании внеземных цивилизаций и возможном контакте с ними.
Напомним, ранее бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил в Конгрессе США об обнаружении биотехнологий нечеловеческого происхождения в местах падения неопознанных летающих объектов. Его слова подтвердили присутствовавшие на мероприятии адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. Все три свидетеля полагают, что существование подобных объектов угрожает безопасности США.
flickr.com / The White House