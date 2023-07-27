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27 июля, 03:35

В Белом доме раскрыли отношение Байдена к НЛО

Кирби: Байден достаточно серьёзно относится к сведениям об НЛО

Президент США Джо Байден достаточно серьёзно относится к сведениям об НЛО. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Американская администрация тщательно изучает и систематизирует все данные, пояснил он, комментируя первые публичные слушания в Конгрессе о существовании внеземных цивилизаций и возможном контакте с ними.

Опрос: 73% россиян верят в НЛО и пришельцев

Опрос: 73% россиян верят в НЛО и пришельцев

Напомним, ранее бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил в Конгрессе США об обнаружении биотехнологий нечеловеческого происхождения в местах падения неопознанных летающих объектов. Его слова подтвердили присутствовавшие на мероприятии адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. Все три свидетеля полагают, что существование подобных объектов угрожает безопасности США.

Обложка ©

flickr.com / The White House

Лариса Сафронова
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