В Белом доме раскрыли отношение Байдена к НЛО

Президент США Джо Байден достаточно серьёзно относится к сведениям об НЛО. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Американская администрация тщательно изучает и систематизирует все данные, пояснил он, комментируя первые публичные слушания в Конгрессе о существовании внеземных цивилизаций и возможном контакте с ними.