Пентагон планирует создать веб-ресурс, посвящённый аномальным явлениям

По его словам, такое решение принято, "чтобы предоставлять общественности информацию об усилиях управления по пониманию и разбору необъяснимых аномальных явлений". Он объяснил, что на ресурсе будут выкладываться соответствующие фото- и видеоматериалы с их анализом. Также там будут публиковаться ответы на часто задаваемые вопросы по данной теме.