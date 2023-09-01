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1 сентября, 00:40

Пентагон планирует создать веб-ресурс, посвящённый аномальным явлениям

Министерство обороны США решило сделать сайт, посвящённый аномальным явлениям. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, такое решение принято, "чтобы предоставлять общественности информацию об усилиях управления по пониманию и разбору необъяснимых аномальных явлений". Он объяснил, что на ресурсе будут выкладываться соответствующие фото- и видеоматериалы с их анализом. Также там будут публиковаться ответы на часто задаваемые вопросы по данной теме.

В Белом доме раскрыли отношение Байдена к НЛО

В Белом доме раскрыли отношение Байдена к НЛО

А ранее бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил в Конгрессе США об обнаружении биотехнологий НЛО. Он отказался подробно рассказывать об этом на широкую публику, но заявил под присягой, что знает доподлинно о секретных программах по внеземным технологиям, многократно превосходящим возможности Соединённых Штатов.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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