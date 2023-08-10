Племя в Перу устало от набегов неуязвимых "инопланетян" и призвало военных
ARV: Жители деревни в Перу обратились в полицию из-за нападения "инопланетян"
В Перу жители деревни на протяжении месяца жалуются на нападения "инопланетян" и просят прислать к ним военных. Об этом сообщает телеканал Al Rojo Vivo.
Полиция рассматривает заявление племени икиту, живущего к северо-востоку от Лимы. Местные жители пожаловались на нападения "двухметровых существ с большими головами и жёлтыми глазами".
Представители племени попросили власти прислать вооружённые силы в регион, чтобы предотвратить набеги инопланетян. По словам местных, существа "неуязвимы для огнестрельного оружия" и способны исчезать в любой момент. Также есть информация, что один из пришельцев напал на девочку-подростка и расцарапал ей шею.
Ранее Лайф писал, что профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан проговорился, что инопланетяне не просто когда-то посещали Землю, а они и сейчас среди нас. По словам учёного, вероятность того, что инопланетные существа прилетят на Землю, составляет 100%. А уфолог Юрий Григорьев сообщил, что инопланетяне появлялись, когда на МКС летал российский киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко для съёмок фильма "Вызов".
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