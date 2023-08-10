Племя в Перу устало от набегов неуязвимых "инопланетян" и призвало военных

В Перу жители деревни на протяжении месяца жалуются на нападения "инопланетян" и просят прислать к ним военных. Об этом сообщает телеканал Al Rojo Vivo.

Полиция рассматривает заявление племени икиту, живущего к северо-востоку от Лимы. Местные жители пожаловались на нападения "двухметровых существ с большими головами и жёлтыми глазами".

Представители племени попросили власти прислать вооружённые силы в регион, чтобы предотвратить набеги инопланетян. По словам местных, существа "неуязвимы для огнестрельного оружия" и способны исчезать в любой момент. Также есть информация, что один из пришельцев напал на девочку-подростка и расцарапал ей шею.