В сморщенных мексиканских пришельцах опознали похитителей зубов Кати Лель

Известная российская певица и популяризатор темы НЛО Катя Лель узнала в найденных в Мексике инопланетянах тех, которые украли её зубы 30 лет назад. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом. По её словам, эти пришельцы очень похожи на представителей внеземной цивилизации, с которыми она контактировала в детстве. Но даже если это не они, Катя Лель не отчаивается, ведь мы только начинаем "узнавать правду" об инопланетянах.

"Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество, разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям", — заявила собеседница Лайфа.

Напомним, что Катя Лель уже неоднократно рассказывала, что контактировала с инопланетянами, а в 16 лет, по её словам, они даже украли у неё зубы. "Когда мы увидели свечение за окном, у меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: "Открой свой рот, у тебя нет зубов". Мы всё видели, и нам не стёрли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда", — уверяла певица.