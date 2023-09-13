Истина где-то рядом!: Разгадана тайна рассекреченных в Мексике мумий "инопланетян"

Мумии, которые в Конгрессе Мексики представил как тела представителей нечеловеческой расы журналист-уфолог Хайме Мауссан, являются подделками, выполненными из останков людей и животных. Об этом сообщил российский популяризатор науки, основатель и главный редактор научно-просветительского портала "Антропогенез.ру" Александр Соколов.

"Если кратко — это подделки. Перуанские сбытчики всякого ворованного антиквариата изготавливают [их] из костей, которые выгребают из старых захоронений. Из них мастерят вот эти чушки. То есть это кукла, сделанная из костей животных, обмазанная каким-то составом, сверху чем-то там присыпанная для того, чтобы обмануть всякие методы датирования", — разъяснил научный журналист в беседе с "Газетой.ru".

Представленные уфологом Хайме Мауссаном Конгрессу Мексики мумии другой расы. Видео © Twitter / KanekoaTheGreat

По его оценке, останки могут быть внушительного возраста, поскольку производители этих кукол разоряют древние места захоронений, доставая из них кости людей и животных. Для изготовления голов таких "пришельцев" используют черепа лам: затылок животного становится лицом "инопланетянина".

Тут всё не так безобидно, как сперва кажется, отметил Соколов. Изготовлением этих мумий занимаются не чудаковатые рукодельники, а контрабандисты и чёрные копатели — настоящая мафия, которая зарабатывает на сбыте содержимого древних захоронений богатым иностранцам. Именно поэтому жители Перу, которые пытаются противостоять этой нелегальной деятельности, во время общения с прессой скрывают свои имена и лица, опасаясь мести.