Психолог рассказала, как распознать энергетического вампира и что делать, если общение неизбежно

На физиологическом уровне каждый человек вырабатывает энергию, которую берёт из естественных источников, в результате чего пополняет свои ресурсы. "Энергетический вампир не умеет получать психоэмоциональную энергию или продуцировать её самостоятельно. Ему легче забирать уже готовую у других людей, даже близких", — рассказывает кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина. По словам эксперта, получается, что вампир удовлетворяет свои потребности за счёт других, тратя минимум усилий.

Чаще энергетическая подпитка происходит на бессознательном уровне. Но есть опытные вампиры, которые сознательно провоцируют окружающих на негативные эмоции, тем самым получая для себя жизненную силу Анжелика Полина Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения

Как распознать энергетического вампира?

Кто такие энергетические вампиры и можно ли защититься от агрессоров? Фото © Shutterstock

"При общении с человеком вы чувствуете эмоциональное напряжение, нервничаете, не понимаете, как реагировать на его слова, вам неприятно или небезопасно, а в целом у вас ощущение, что что-то не так", — говорит кандидат психологических наук. Если после общения у вас остался неприятный осадок, испортилось настроение, возникло ощущение усталости и опустошённости, то, скорее всего, вы общались с энергетическим вампиром, который пообедал вашими ресурсами.

Чаще энергетические вампиры — это высококлассные манипуляторы. Не успеете опомниться — как уже окажетесь их жертвой, так как вас вывели из себя или заставили оправдываться Анжелика Полина Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения

Анжелика Полина продолжает, рассказывая, что вампиры бывают разные: "Это необязательно люди, провоцирующие негатив, то есть агрессоры. Иногда ими оказываются на первый взгляд очень приятные, уступчивые личности, осыпающие вас комплементами". Кандидат психологических наук добавляет, говоря, что, открывшись таким "хорошим" людям, вы можете оказаться их энергетическим донором.

Пошаговая инструкция, как защититься от энергетического вампира и не дать ему свою энергию. Фото © Shutterstock

Эксперт в беседе с LIFE также отмечает, что видов энергетических вампиров несколько, но самый распространённый тип — агрессор. Он нападет, обвиняет, критикует, навязывает свои вкусы, взгляды и развязывает конфликты. Другой вид — мусорщики, которые втихую подпитываются негативной энергией своих близких, провоцируя их на ссоры и конфликты неявно.

У вампиров и их доноров есть общие черты. Доноры — часто тоже манипуляторы, но со склонностью жалеть себя и жаловаться на жизнь. Или невротического типа личности с заниженной самооценкой, неуверенные в себе, легко внушаемые, для которых важно чужое мнение. Те, кто боится отстаивать своё мнение и вступать в конфликты Анжелика Полина Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения

Если энергетический вампир — близкий вам человек, кандидат психологических наук советует научиться слушать его претензии, но, если те необоснованны, воспринимать слова как не более чем шумовой фон.

Как распознать энергетического вампира в своём окружении и правильно с ним общаться. Фото © Shutterstock

Эксперт подчёркивает, что по возможности стоит ограничить общение с человеком, после которого вы ощущаете признаки, что вашей энергией подпитались. Если это невозможно, используйте правило "открытой двери" — не спорьте с ним, а соглашайтесь, говоря: "Да, это так". Придерживаясь этой тактики, вы не дадите энергетическому вампиру желаемую реакцию и свою энергию.