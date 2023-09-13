Психолог раскрыл, почему начинать отношения в солидном возрасте сложнее

При появлении новых отношений после 30 важно быть открытым для партнёра и честным перед собой, рассказал клинический психолог Иван Карнаух. В беседе с РИА "ФедералПресс" он отметил, что люди, у которых есть опыт неудачных отношений, часто повторяют ошибки. Карнаух подчёркивает, что если человек начинает новые отношения, уже имея негатив от предыдущих, то ему может быть трудно принять опыт нового партнёра.