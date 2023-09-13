Психолог раскрыл, почему начинать отношения в солидном возрасте сложнее
Психолог Карнаух: Начиная отношения в "немного за 30", готовьтесь к недомолвкам
При появлении новых отношений после 30 важно быть открытым для партнёра и честным перед собой, рассказал клинический психолог Иван Карнаух. В беседе с РИА "ФедералПресс" он отметил, что люди, у которых есть опыт неудачных отношений, часто повторяют ошибки. Карнаух подчёркивает, что если человек начинает новые отношения, уже имея негатив от предыдущих, то ему может быть трудно принять опыт нового партнёра.
"Обычно начинаются недомолвки, сокрытие информации, обиды. Что делать? Надо сделать эту часть своей жизни открытой и показать, что здесь безопасно. Не стоит бороться и конкурировать, лучше всего — научиться принимать всё новое как часть жизни любимого человека", — говорит психолог.
Эксперт отметил, что взрослый человек уже сформирован и имеет собственные привычки и взгляды на мир. Психолог предупредил, что будет ошибкой ожидать изменений в партнёре. Важно вынести урок из предыдущих отношений, что идеальных людей не бывает.
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