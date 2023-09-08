Психолог объяснила, как сохранить отношения после измены

Закрывая глаза на измены супруга, женщина рискует самооценкой и даже своим здоровьем. О том, как правильно и безопасно реагировать на адюльтер, изданию "Подмосковье сегодня" рассказала психолог Ольга Маркова.

По её словам, измена — одна из самых болезненных травм, потому что женщина подсознательно начинает себя обвинять и думать, что с ней что-то не так, она недостаточно идеальна. Если происходит застревание в этой иррациональной вине, "возможны различные тревожные расстройства, вплоть до психозов".

Чтобы сохранить и отношения, и собственную психику после предательства второй половины, психолог рекомендует не предпринимать решительных действий, а остыть и обдумать причины произошедшего, "признать свою часть ответственности и ответственность партнёра".

"Поняв возможные мотивы поступка избранника, мы получаем шанс действительно простить его. В результате следует сесть за стол переговоров и обсудить, какие накопились недовольства, какие существуют проблемы и по каким теперь правилам жить", — посоветовала специалист.