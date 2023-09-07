Психолог обвинил окситоцин в нежелании отцов участвовать в воспитании детей

Нежелание отцов участвовать в воспитании детей после развода объясняется тем, что у нас в культуре нет социально одобряемого образа заботливого отца. Это рассказал социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи Александр Шахов "Газете.ru".

"В советских и российских фильмах не прослеживается образ папы, который ухаживает за своими детьми и поддерживает отношения с ними даже после развода. Из-за того что российские мужчины не видят подобную ролевую модель, они не ведут себя таким образом и в реальной жизни", — пояснил эксперт.

Кроме того, у мужчин нет родительского инстинкта. Это связано с особенностью полов: если мать с ребёнком связывает окситоцин, то у мужчин его уровень в несколько десятков раз ниже, поэтому такой прочной химической связи с детьми не образуется.

Ещё одна причина, из-за которой отцы самоустраняются от воспитания детей после развода, кроется в психологии. Когда мужчина уходит из семьи, он снимает с себя ответственность за детей. Также может влиять и то, что сам отец воспитывался в неполной семье.