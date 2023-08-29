Юрист объяснила, в каких случаях ребёнок остаётся с отцом при разводе

Если супруги в ходе развода не приходят к общему знаменателю по поводу ребёнка, то назначается экспертиза детско-родительских отношений. В ней учитываются личные качества матери и отца, мнение детей старше десяти лет. Кроме того, если в семье детей двое, а папа хочет забрать себе лишь одного, суд тоже может это позволить, но при соблюдении определённых условий. Как объяснила Соколова в беседе с NEWS.ru, в таком случае отцу нужно доказать, что на психологическом состоянии детей не скажется раздельное проживание с братом или сестрой. Также ребята могут быть достаточно взрослыми, чтобы выразить мнение и свои желания. И если в результате один ребёнок стал жить с мамой, а другой — с папой, то алименты платит более обеспеченный родитель.