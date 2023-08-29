Юрист объяснила, в каких случаях ребёнок остаётся с отцом при разводе
Юрист Соколова: Суд оставляет детей с мамой или папой по результатам экспертизы
В ходе бракоразводного процесса суд может оставить детей с отцом. На решение влияют различные факторы, в том числе привязанность ребёнка к родителю и материально-бытовые условия в месте проживания папы. Об этом рассказала юрист Татьяна Соколова.
"В суде примут во внимание, что ребёнок в большей степени привязан к отцу, что папа обеспечивает материально-бытовые условия, рядом с местом жительства отца есть образовательное учреждение и кружки ребёнка. В подобных случаях суд займёт сторону отца", — сказала она.
Если супруги в ходе развода не приходят к общему знаменателю по поводу ребёнка, то назначается экспертиза детско-родительских отношений. В ней учитываются личные качества матери и отца, мнение детей старше десяти лет. Кроме того, если в семье детей двое, а папа хочет забрать себе лишь одного, суд тоже может это позволить, но при соблюдении определённых условий. Как объяснила Соколова в беседе с NEWS.ru, в таком случае отцу нужно доказать, что на психологическом состоянии детей не скажется раздельное проживание с братом или сестрой. Также ребята могут быть достаточно взрослыми, чтобы выразить мнение и свои желания. И если в результате один ребёнок стал жить с мамой, а другой — с папой, то алименты платит более обеспеченный родитель.
Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, что при разводе животные делятся по тем же правилам, что и вещи. По его словам, обычно на суде не идёт речь о благополучии кошки или собаки. Но такой подход становится предметом споров у юристов, ведь питомцы — живые существа.
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