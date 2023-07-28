В России предложили упростить развод для пар без совместных детей и имущества

В России могут сократить срок расторжения брака для супругов, у которых нет детей и общего имущества. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, отправив соответствующее обращение на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Как сообщает RT, в своём обращении Орлов пишет, что, согласно действующему законодательству, пожелавшим развестись парам приходится не менее месяца дожидаться, пока их брак официально не расторгнут. И это при том, что немалая часть подающих на развод супругов не имеет ни детей, ни общей собственности, что, в свою очередь, означает отсутствие предмета спора при разрыве отношений. В таких случаях месяц для формального подтверждения на деле распавшихся брачных уз — неоправданно долгий срок, считает Орлов.