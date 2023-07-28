В России предложили упростить развод для пар без совместных детей и имущества
Политолог Орлов предложил сократить срок ожидания развода для пар без детей
В России могут сократить срок расторжения брака для супругов, у которых нет детей и общего имущества. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, отправив соответствующее обращение на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Как сообщает RT, в своём обращении Орлов пишет, что, согласно действующему законодательству, пожелавшим развестись парам приходится не менее месяца дожидаться, пока их брак официально не расторгнут. И это при том, что немалая часть подающих на развод супругов не имеет ни детей, ни общей собственности, что, в свою очередь, означает отсутствие предмета спора при разрыве отношений. В таких случаях месяц для формального подтверждения на деле распавшихся брачных уз — неоправданно долгий срок, считает Орлов.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты в части наделения супружеских пар, которые подали заявление на развод по обоюдному согласию и не имеют общего имущества и детей, правом зарегистрировать расторжение брака в течение семи календарных дней с момента подачи соответствующего заявления", — сказано в обращении.
Ранее священник Константин Харитонов заявил, что если в семье имеет место насилие, то в эту ситуацию должны вмешаться те, кто может его остановить. По его словам, Церковь в таком случае не против развода, ведь дальнейшее сожительство может угрожать здоровью одного из членов семьи.
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