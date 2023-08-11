Юрист объяснил, как суд при разводе делит домашних питомцев между супругами

При разводе раздел питомцев супругами производится по тем же правилам, что и другое совместное имущество. Об этом рассказал юрист, декан факультета права НИУ "ВШЭ" Вадим Виноградов.

"Если кошка или собака была куплена в браке, то претендовать на неё могут оба супруга, если питомец был подарком жене, то и принадлежит он ей лично", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, к животным применяются общие правила об имуществе, потому что другого не предусмотрено законом. При этом такой подход вызывает споры у юристов, поскольку питомцы — это живые существа. Многие против того, чтобы применять к ним те же правила, что и для вещей. Обычно на суде не идёт речь о благополучии кошки или собаки.