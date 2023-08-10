Кошатники против собачников: Опрос показал, каких питомцев чаще заводят россияне

В России самыми популярными питомцами оказались кошки. Это показал опрос, проведённый сервисом "Ситидрайв" и аналитическим агентством A2:Research. Оказалось, кошки живут дома у 43% респондентов. Впрочем, доля собачников не сильно отстаёт — таковых выявлено 42%.

8% респондентов завели рыб, 6% — попугаев, 4% — черепах, 3% — грызунов. Ещё по 2% приходится на любителей кроликов и минипигов.

Как передаёт "Газета.ru", опрос показал, что 42% респондентов завели животных, которых всегда хотели. 49% назвали свои города адаптированными под содержание любимцев, причём самым удобным признана Москва (58%). В путешествие питомцев берут только 16% опрошенных, но хотел бы каждый пятый. Самыми затруднительными моментами в поездках оказались поиск жилья (23%) и стоимость перевозки (21%).

Самым удобным способом перевозки питомца стал свой автомобиль или машина кого-то из близких (49%), а 6% выбрали общественный транспорт. 34% из них отметили ограничения во время перевозки, из них проблематичной стала в том числе транспортировка только в специальной переноске (22%), а также доплата за это (19%).

27% опрошенных считают необходимым сделать в России больше парков для выгула питомцев, а 26% выступили за создание специальных мест для перевозки животных в общественном транспорте. Ещё 18% предложили побольше открыть pet-friendly кафе и ресторанов, 16% — разработать программы для поиска потерянных любимцев, 11% — построить больше ветклиник, 7% — установить пункты для уборки за собаками.