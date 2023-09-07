Психолог объяснила, почему измерять любовь мужчины в деньгах не стыдно

Деньги могут служить способом выражения любви, и многие люди оценивают отношение к себе по количеству потраченных на них финансов. О том, является ли оценка любви в деньгах излишним цинизмом, рассказала психолог Екатерина Иванова.

"Жена может нервно подсчитывать, сколько денег муж потратил на подарки ребёнку от первого брака, и сопоставлять эти суммы с тратами на неё. Но измерение любви в денежном эквиваленте цинично только на первый взгляд. На деле это вполне естественно", — отметила психолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Иванова напомнила о том, что большинство людей получают деньги за работу, то есть за своё время, и физический или интеллектуальный труд. Если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то деньги — эквивалент жизненных сил, которые человек может захотеть отдать близким. Поэтому придание отношениям финансового измерения вполне оправданно, подытожила эксперт.