Учёные из США выяснили, что зрачки выдают готовность людей тратить деньги на покупки

Готовность человека потратить деньги можно определить по его глазам. Такую тенденцию обнаружили учёные из Университета штата Пенсильвания. Результаты их исследования появились в журнале Science Advances.

Специалисты провели серию лабораторных экспериментов, в ходе которых одной группе участников предложили приобретать лотерейные билеты, а представители другой выполняли роль продавцов. Эксперты внимательно наблюдали за поведением людей во время сделок, обращая особое внимание на направление их взглядов и реакцию зрачков.

Как оказалось, при принятии решения о покупке у человека расширяются зрачки, что выдаёт его намерение ещё до того, как он начал действовать. Кроме того, чем дольше люди рассматривали потенциальную покупку, тем больше росла их решимость потратить деньги.

"Когда вы смотрите на что-то, это усиливает важность этого объекта или информации в мозгу", — подчеркнул автор научной работы, профессор Майкл Платт.

Учёные полагают, что их исследование может повысить эффективность торговли, поскольку новые технологии позволяют легко отслеживать, куда именно и как долго смотрят потребители.