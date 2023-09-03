Учёные открыли способ продления жизни до 90 лет, который доступен каждому

Учёные из Соединённых Штатов обнаружили, что поддержание здорового веса может помочь людям дожить до 90 лет. Об этом пишет газета Express со ссылкой на соответствующее исследование специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Учёные уверены, что похудеть можно в любом возрасте и это обязательно принесёт колоссальную пользу организму. Так, изучив данные более 54 тысяч человек разного пола и возраста, эксперты пришли к выводу, что у тех, кто изменил свой вес в возрасте до 60 лет, шансы дожить до 90 лет увеличивались.

Издание указывает, что речь идёт именно о здоровом весе, когда человек сам его контролирует. Вместе с этим подчёркивается, что его дефицит опасен так же, как и ожирение.