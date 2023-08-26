Регион

Уведомления отключены

26 августа, 06:14

Врач предупредила о риске получить "мягкие бочка" и выпирающий живот из-за ягод

Эндокринолог Павлова: Фруктово-ягодная диета может привести к накоплению жира

Из-за фруктово-ягодной диеты есть риск накопить жир и растянуть желудок. Об этом рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

"В ягодах и фруктах много фруктозы, а она служит для накопления энергии, то есть жира. Не зря же медведи перед спячкой именно ягодками закидываются. Калорийность вроде небольшая, зато какие мягкие бочка в итоге получаются", — отметила она в своём телеграм-канале.

При этом медик подчеркнула, что она не призывает отказываться от ягод, особенно сезонных. Их можно есть хоть каждый день, но не больше стаканчика и после полноценного приёма пищи. При этом лучше не употреблять ягоды на ужин.

"Кстати, живот тоже может начать выпирать из-за фруктов и ягод. Поели как следует черешни (яблок, груш и так далее), а потом днём на пляже удивляетесь своим округлившимся формам. Виноваты газы. Живот может даже и не беспокоить, но простые сахара сделали своё дело, повысив газообразование", — добавила Павлова.

Бонус для здоровья: Россиянам перечислили самые полезные свойства летних ягод

Бонус для здоровья: Россиянам перечислили самые полезные свойства летних ягод

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Алексеева рассказала, что при термической обработке ягоды теряют полезные свойства. Эксперт призвала употреблять их в свежем виде или замораживать.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров