Врач предупредила о риске получить "мягкие бочка" и выпирающий живот из-за ягод

Из-за фруктово-ягодной диеты есть риск накопить жир и растянуть желудок. Об этом рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

"В ягодах и фруктах много фруктозы, а она служит для накопления энергии, то есть жира. Не зря же медведи перед спячкой именно ягодками закидываются. Калорийность вроде небольшая, зато какие мягкие бочка в итоге получаются", — отметила она в своём телеграм-канале.

При этом медик подчеркнула, что она не призывает отказываться от ягод, особенно сезонных. Их можно есть хоть каждый день, но не больше стаканчика и после полноценного приёма пищи. При этом лучше не употреблять ягоды на ужин.

"Кстати, живот тоже может начать выпирать из-за фруктов и ягод. Поели как следует черешни (яблок, груш и так далее), а потом днём на пляже удивляетесь своим округлившимся формам. Виноваты газы. Живот может даже и не беспокоить, но простые сахара сделали своё дело, повысив газообразование", — добавила Павлова.