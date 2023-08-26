Врач предупредила о риске получить "мягкие бочка" и выпирающий живот из-за ягод
Эндокринолог Павлова: Фруктово-ягодная диета может привести к накоплению жира
Из-за фруктово-ягодной диеты есть риск накопить жир и растянуть желудок. Об этом рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
"В ягодах и фруктах много фруктозы, а она служит для накопления энергии, то есть жира. Не зря же медведи перед спячкой именно ягодками закидываются. Калорийность вроде небольшая, зато какие мягкие бочка в итоге получаются", — отметила она в своём телеграм-канале.
При этом медик подчеркнула, что она не призывает отказываться от ягод, особенно сезонных. Их можно есть хоть каждый день, но не больше стаканчика и после полноценного приёма пищи. При этом лучше не употреблять ягоды на ужин.
"Кстати, живот тоже может начать выпирать из-за фруктов и ягод. Поели как следует черешни (яблок, груш и так далее), а потом днём на пляже удивляетесь своим округлившимся формам. Виноваты газы. Живот может даже и не беспокоить, но простые сахара сделали своё дело, повысив газообразование", — добавила Павлова.
Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Алексеева рассказала, что при термической обработке ягоды теряют полезные свойства. Эксперт призвала употреблять их в свежем виде или замораживать.
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