Бонус для здоровья: Россиянам перечислили самые полезные свойства летних ягод

Самыми полезными летними ягодами считаются те, которые растут в регионе их "проживания", рассказала радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. Как бонус, они ещё и более доступны местным жителям.

Так, например, жителям средней полосы России в начале лета полезно есть клубнику и землянику, а в августе — чернику, голубику, красную и чёрную смородину, крыжовник и малину. Наибольшую пользу несут дикие ягоды, так как в суровых условиях "выживают" самые сильные из них. Хотя свои преимущества есть и у выведенных культур.

"Рекомендуется съедать около одного стакана, то есть 200 граммов ягод в день. Но даже если мы хотя бы несколько раз в неделю будем включать в рацион ягоды, это будет дополнительный бонус для здоровья — они будут оказывать медленное, системное воздействие на организм", — пояснила Игнатикова.

По её словам, ягоды богаты растворимой клетчаткой, помогающей выводить холестерин из желудочно-кишечного тракта и крови. Благодаря этому лучше работают сосуды и сердце. Кроме того, антиоксиданты и флавоноиды стабилизируют процесс выработки прооксидантов, повреждающих клеточную мембрану.

Свежие ягоды стоит добавлять в каши, варить из них компоты, а чтобы это можно было делать и зимой, диетолог рекомендует замораживать этот продукт впрок.