Эксперт рассказал, почему варенье из зерна лучше ягодного

Варенье — десерт, который не распространён в западных странах, где превалируют джемы, но который принято подавать к столу у восточных славян и жителей Кавказа. Преимущественно это лакомство делается из ягод, фруктов, овощей, сосновых шишек и лепестков роз. Однако некоторые готовят его из зерна, рассказал Лайфу специалист ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Вячеслав Осипик. По его словам, это хоть и звучит шокирующе, однако может обнаружить необычные вкусы уже знакомого десерта.

Эксперт отметил, что изначально смысл появления варенья состоял в том, чтобы сохранить летние дары на зимний период. Теперь же, когда продукты доступны круглый год, такая необходимость отпала. В погоне за экспериментами гурманы пошли дальше варенья из кабачков, зелёных помидоров и сосновых шишек, добравшись до круп. Как пояснил специалист, у них в сравнении с ягодами есть множество преимуществ, среди которых:

1. Дешевизна сырья. Стоимость круп в среднем 50–70 рублей за килограмм, а ягоды в два – четыре раза дороже.

2. Большое количество белка, который необходим в рационе современного человека для полноценного развития. В то время как ягоды и фрукты в основном состоят из углеводов.