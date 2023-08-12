Эксперт рассказал, почему варенье из зерна лучше ягодного
Специалист Осипик: Варенье из зерна может быть лучше, чем из ягод
Варенье — десерт, который не распространён в западных странах, где превалируют джемы, но который принято подавать к столу у восточных славян и жителей Кавказа. Преимущественно это лакомство делается из ягод, фруктов, овощей, сосновых шишек и лепестков роз. Однако некоторые готовят его из зерна, рассказал Лайфу специалист ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Вячеслав Осипик. По его словам, это хоть и звучит шокирующе, однако может обнаружить необычные вкусы уже знакомого десерта.
Эксперт отметил, что изначально смысл появления варенья состоял в том, чтобы сохранить летние дары на зимний период. Теперь же, когда продукты доступны круглый год, такая необходимость отпала. В погоне за экспериментами гурманы пошли дальше варенья из кабачков, зелёных помидоров и сосновых шишек, добравшись до круп. Как пояснил специалист, у них в сравнении с ягодами есть множество преимуществ, среди которых:
1. Дешевизна сырья. Стоимость круп в среднем 50–70 рублей за килограмм, а ягоды в два – четыре раза дороже.
2. Большое количество белка, который необходим в рационе современного человека для полноценного развития. В то время как ягоды и фрукты в основном состоят из углеводов.
Ещё один плюс — крупы, в отличие от ягод, увеличиваются в своей массе во время варки. Также их удобно транспортировать и хранить в течение нескольких месяцев, не боясь, что они испортятся.
"Срок хранения сырья. Ягоды под воздействием окружающей среды без специальных условий хранения быстро начинают портиться, зерно же может храниться несколько месяцев, не меняя своего состава, без снижения качества. Так что экспериментируйте — и, возможно, в вашем рационе появится новое необычное и полезное блюдо", — посоветовал Осипик.
Ранее нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как сделать так, чтобы варенье получилось вкусным и густым. Она подчеркнула, что важно знать не только все тонкости приготовления, но и правильно подобрать ингредиенты.
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