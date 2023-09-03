Названа скрытая опасность спорта после 40 лет

Ухудшение состояния организма после 40 лет заставляет многих задуматься о ведении здорового образа жизни. Некоторые начинают ЗОЖ с активных занятий спортом, чем лишь ещё больше подрывают своё здоровье, предупредил эндокринолог Алексей Калинчев.

По словам врача, в этом вопросе важно действовать комплексно и последовательно. Увеличивать физическую активность необходимо, но делать это нужно лишь по завершении антивозрастной терапии. Она подразумевает компенсацию нарушения гормонального фона, который возникает у человека по мере старения. Только после восполнения запасов витаминов и гормонов, а также избавления от хронических заболеваний можно задуматься о спорте, объяснил специалист.

"ЗОЖ в одиночку, к сожалению, не может дать недостающих в силу возраста гормонов, поэтому их надо вводить извне. Моя рекомендация: начинать перемены именно с антивозрастной терапии, а уже к ней добавлять ПП и спорт. Важно: без последних не будет сильного и здорового тела", — поделился Калинчев с РИА "ФедералПресс".