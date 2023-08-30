Учёные придумали "умные носки" для страдающих деменцией

Учёные из Эксетерского университета (Великобритания) придумали "умные носки", которые будут следить за людьми, страдающими деменцией, сообщает Mirror.

Устройство может отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень потоотделения и физическую активность человека. По словам изобретателей, это позволит на ранних стадиях фиксировать первые признаки беспокойства, о которых пациент с деменцией, вероятно, не сможет сам сообщить из-за заболевания.

Испытания новой технологии уже успешно прошли в одном из домов престарелых в Бристоле. Скоро разработку протестируют и в других. Примечательно, что "умные носки" выглядят точно так же, как и настоящие, их даже можно стирать в машинке, они не требуют зарядки.