Учёные придумали "умные носки" для страдающих деменцией
Mirror: Британские учёные придумали "умные носки" для страдающих деменцией
Учёные из Эксетерского университета (Великобритания) придумали "умные носки", которые будут следить за людьми, страдающими деменцией, сообщает Mirror.
Устройство может отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень потоотделения и физическую активность человека. По словам изобретателей, это позволит на ранних стадиях фиксировать первые признаки беспокойства, о которых пациент с деменцией, вероятно, не сможет сам сообщить из-за заболевания.
Испытания новой технологии уже успешно прошли в одном из домов престарелых в Бристоле. Скоро разработку протестируют и в других. Примечательно, что "умные носки" выглядят точно так же, как и настоящие, их даже можно стирать в машинке, они не требуют зарядки.
Ранее Лайф рассказывал, как защитить себя от деменции. По словам невролога Рустема Гайфутдинова, необходимо снизить уровень холестерина в крови, а также избавиться от вредных привычек. Кроме того, положительный эффект окажет интеллектуальное развитие — чтение книг и решение головоломок.
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