Потеря памяти и утрата навыков: Врач перечислил очевидные признаки деменции

В процессе старения многие люди начинают сталкиваться с проблемами с памятью. Некоторые симптомы могут указывать на появление деменции. Пять основных признаков этого заболевания перечислил психотерапевт Александр Поликарпов.

По словам врача, первым тревожным звоночком является появление кратковременных пробелов в памяти. В этом случае человек начинает забывать события, которые произошли с ним совсем недавно. Второй симптом — трудность с ориентацией в пространстве и времени. Если человек начинает путать имена или терять привычные ему навыки, это тоже может свидетельствовать о деменции, рассказал специалист.

"Человек с деменцией зачастую ведёт себя агрессивно или испытывает тревогу без причины", — указал Поликарпов в беседе с kp.ru.