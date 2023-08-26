Врач рассказала, какие продукты помогут долго оставаться молодым

Ограничение потребления продуктов с высоким содержанием жиров и сахара, таких как шоколадное молоко, ароматизированные подслащённые творог и йогурт, колбаса, майонез и промышленное мороженое, поможет продлить молодость. Об этом рассказала РИА "Новости" врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, сотрудник Центра лечения и профилактики метаболических нарушений и ожирения Наталья Силина.

Поваренную соль, по словам специалиста, нужно употреблять не больше пяти граммов в сутки. Сахар в чистом виде тоже лучше исключить либо употреблять не более четырёх чайных ложек в сутки. А вот рекомендации по оптимальной калорийности — 2000 для женщин, 2500 для мужчин — условны, в каждом случае она рассчитывается диетологом индивидуально.

Самым лучшим вариантом продления молодости и защиты от хронических заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые проблемы и старческую деменцию, врач считает сбалансированное питание, оптимальную физическую активность, сон и минимизацию воздействия стресса.

В рацион необходимо включать злаки и крупы, содержащие витамины группы B, железо, магний, селен, клетчатку. Обязательны к употреблению овощи и фрукты: они содержат бета-каротин, фолиевую кислоту, витамины C, E и K, магний, калий и клетчатку. Также надо есть мясо, рыбу и молочные продукты, содержащие аминокислоты, незаменимые жирные кислоты, витамины группы В, магний, железо и цинк. К полезным для здоровья жирам относятся оливковое, льняное, кунжутное и подсолнечное масла, орехи, жирные сорта рыбы, авокадо, добавила диетолог.