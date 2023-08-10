Невролог на примере карандаша объяснила, как отличить забывчивость от деменции

Забывчивость — это чаще всего следствие переработки, когда человек получил слишком много разносторонней информации, и его психика не успела все "переварить". Очень важно отличать её от деменции — тяжёлого нейродегенеративного заболевания, которое при неблагополучном течении может полностью разрушить личность человека. На первом этапе спутать одно с другим действительно сложно, говорит невролог Мария Бехер. При появлении жалоб она рекомендует идти к врачу, который владеет специальными когнитивными тестами, помогающими провести различия.

"Если человек просто забыл слово, он его вспомнит через какое-то время. А при деменции человеку можно показать карандаш, спросив, что это такое, и он ответит: "Это то, чем пишут". Само слово он не вспомнит и не сможет этого сделать, пока не подскажут", — приводит слова собеседницы aif.ru.

Иногда речь может идти о ещё более глубоких когнитивных нарушениях, когда человек может даже и не вспомнить, для чего этот предмет нужен.

"Бывают нарушения ассоциативные, бывают лингвистические, когда человек, например, за минуту не может вспомнить больше 12–15 слов на одну букву", — отметила невролог.