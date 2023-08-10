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10 августа, 11:02

Невролог на примере карандаша объяснила, как отличить забывчивость от деменции

Врач Бехер: Отличить забывчивость от деменции поможет невролог с помощью тестов

Забывчивость — это чаще всего следствие переработки, когда человек получил слишком много разносторонней информации, и его психика не успела все "переварить". Очень важно отличать её от деменции — тяжёлого нейродегенеративного заболевания, которое при неблагополучном течении может полностью разрушить личность человека. На первом этапе спутать одно с другим действительно сложно, говорит невролог Мария Бехер. При появлении жалоб она рекомендует идти к врачу, который владеет специальными когнитивными тестами, помогающими провести различия.

Запор может быть первым симптомом деменции, предупредил врач

Запор может быть первым симптомом деменции, предупредил врач

"Если человек просто забыл слово, он его вспомнит через какое-то время. А при деменции человеку можно показать карандаш, спросив, что это такое, и он ответит: "Это то, чем пишут". Само слово он не вспомнит и не сможет этого сделать, пока не подскажут", приводит слова собеседницы aif.ru.

Иногда речь может идти о ещё более глубоких когнитивных нарушениях, когда человек может даже и не вспомнить, для чего этот предмет нужен.

"Бывают нарушения ассоциативные, бывают лингвистические, когда человек, например, за минуту не может вспомнить больше 12–15 слов на одну букву", — отметила невролог.

Учёные выяснили лучшее хобби для снижения риска деменции

Учёные выяснили лучшее хобби для снижения риска деменции

Ранее Лайф рассказывал, как защитить себя от деменции. По словам невролога Рустема Гайфутдинова, необходимо снизить уровень холестерина в крови, а также избавиться от вредных привычек. Кроме того, положительный эффект окажет интеллектуальное развитие — чтение книг и решение головоломок.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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