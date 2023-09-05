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5 сентября, 15:16

"Конструктивные споры": Психолог рассказала, как конфликты укрепляют отношения

Психолог Галеева: С помощью гнева партнёры устанавливают личные границы

Ссоры и конфликты в паре позволяют укрепить отношения между возлюбленными. О том, как гнев помогает партнёрам, рассказала психолог Гуля Галеева. В первую очередь она отметила, что негативная реакция на слова и действия говорит о том, что границы человека нарушены.

"С помощью гнева партнёры устанавливают личные границы, правила допустимого и недопустимого в общении. Гнев, выраженный вместе с конструктивным сообщением партнёру, работает ещё эффективнее. Мы доносим, какого отношения к себе ждём, а какого, наоборот, не хотим. В таком случае злость на партнёра может быть полезной", — отметила она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Но во время конфликта надо быть вежливым и контролировать эмоции. По мнению эксперта, есть два типа положительных ссор: конструктивные споры, когда стороны высказывают точку зрения, и дискуссия о неудовлетворённых потребностях. Во втором случае партнёры жалуются на непонимание или недостаточное внимание. Причём примирение можно назвать успешным, если пройдены следующие этапы: признание ошибок и проблем, усмирение своих эмоций и прощение.

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Никита Осипов
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