Более четверти россиян признались, что предпочитают спать с супругами раздельно
Опрос: 26% россиян признались, что предпочитают раздельные спальни
Более четверти россиян признались, что предпочитают раздельные спальни. Об этом Лайфу рассказали аналитики мебельной компании Mr.Doors, основываясь на результатах опроса среди подписчиков.
По данным экспертов, клиенты всё чаще заказывают сразу несколько кроватей при обновлении интерьера. И 26% опрошенных признались, что не имеют ничего против раздельных спален для супругов. При этом большинство (74%) насчёт такой идеи высказались отрицательно.
Примечательно, что ещё в прошлом году процент положительных ответов был на уровне 17%. При этом несогласными выступали 83% респондентов.
А ранее россияне рассказали, кто у них в семье главный. Причём более половины опрошенных признались, что они топят за равноправие. Партнёры прислушиваются к мнению и представителей старшего поколения, и детей, каждый имеет право на свою точку зрения. При этом в 21% пар до сих пор правит патриархат.
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