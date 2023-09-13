Психолог объяснила, почему замужней женщине могут сниться оргии и секс с другим

Некоторые эротические сновидения трудно толковать верно, а ведь они могут отражать скрытые желания и переживания. О том, как объясняются некоторые из них, порталу "Страсти" рассказала психолог и сексолог Инна Мирная. Она напомнила, что австрийский психиатр Зигмунд Фрейд определял сны как проекцию наших подавленных фантазий и переживаний.

"Происходит это, когда наш мозг вытесняет их в зону так называемого бессознательного. Исходя из данной концепции, мы можем толковать наши сны как отражение этих скрытых желаний и того, что происходит с нами в реальной жизни", — добавила специалист.

Так, основной причиной снов о групповом сексе является несовместимость партнёров в сексе и жизни — дисгамия. Она возникает из-за разной степени возбуждения и влечения, психических или сексуальных нарушений у одного или обоих партнёров, а также проблем в отношениях. Мирная назвала групповой секс "способом решить семейные интимные проблемы за счёт третьих лиц, а не с помощью внутренней перестройки отношений".

А фантазия женщины о сексе с двумя или несколькими мужчинами вполне может оказаться проекцией бессознательного желания стать матерью, а также дарить тепло и заботу людям. Кроме того, подобные мысли появляются из-за нехватки маскулинности у постоянного партнёра и желания компенсировать это за счёт "приглашённого" мужчины. Нередко речь идёт и о желании доминировать, показать своё величие при нарциссическом типе личности и находиться в центре внимания. О другом говорят сны, в которых женщина наблюдает за совокуплением другой пары, добавила психолог.

"[Это] визуализация родительских образов. Непройденный эдипов этап психосексуального развития. В таком случае человеку может быть трудно устанавливать близкие отношения. Например, женщина подсознательно ищет партнёра, напоминающего родителя, с которым были нерешённые конфликты", — объяснила Мирная.

В то же время сновидения о сексе мужа с другой, указала эксперт, могут быть лишь фантазией, связанной с чувством интриги или даже возбуждения от идеи "запретного", а также от недостатка внимания или ревности в отношениях.

А тема оргии в сексуальных фантазиях часто связана с запретами и рамками в других областях жизни, добавила Мирная. Так, человек чувствует, что может всё, хотя бы в эротическом сне.

Что касается фантазий о сексе с другим — незнакомцем, знаменитостью или другом — то, объяснила психолог, причина может крыться в отсутствии сексуального интереса к партнёру, причём как изначального (при браке со "стабильным", но "без искры"), так и приобретённого (из-за ссоры или обиды).

Также подобные фантазии говорят о том, что партнёр женщины не устраивает её в сексе из-за своей, например, скованности, инфантильности или эгоистичности. Кроме того, отметила Мирная, дело может быть в разных желаниях в сексе и неспособности договориться о них, а также формальности отношений, например, из-за детей. Последняя причина, указала она, — желание избежать эмоциональной и физической близости.