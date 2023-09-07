Сексолог объяснила, почему женщины на самом деле не любят мужчин с кубиками пресса

Женщины, скорее всего, не станут создавать семью с мужчинами-нарциссами, которые концентрируются на своей внешности, рассказала сексолог Александра Миллер.

"Рельеф, пресс — визуально красиво. Но среди женщин много таких, кто не любит прокачанных, слишком ухоженных мужчин, высчитывающих калории, посещающих солярии. Женщины их воспринимают как неготовых уделять достаточное внимание. Это нарциссы, которые не вызывают особого интереса у женщин, которые любят, чтобы за ними ухаживали", — добавила Миллер в беседе с NEWS.ru.

Эксперт подчеркнула, дамы считают таких кавалеров неготовыми к совместной жизни.