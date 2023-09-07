Сексолог объяснила, почему девушек влечёт к мужчинам с бородой

У современных мужчин в тренде ношение бороды. Это продиктовано желанием выглядеть зрелыми и мужественными. Об этом рассказала сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Екатерина Лакшми.

"Часто женщины бессознательно выбирают себе мужчину с бородой из-за желания ощутить безопасность рядом с таким мужчиной. Ведь если мужчина зрелый, значит, он ответственный, имеет сильный характер, устойчивую психику и масштабные цели. А ещё он страстный викинг и, несомненно, хочет семью", — объяснила сексолог в беседе с "Газетой.ru".

Такое отношение обусловлено представлениями о мужчинах с бородой из славянских легенд, сказок и исторических картин. Эти образы отпечатаны в подсознании россиянок, считает Лакшми.

Однако всё это не отменяет того факта, что борода становится ширмой, за которой прячется человек, абсолютно не соответствующий почитаемым в славянской культуре мужским качествам, предупредила сексолог. За ней скрываются черты лица, по которым многие делают выводы о характере мужчины. Поэтому, чтобы не сделать роковой ошибки, женщинам стоит просить у своих бородатых кавалеров снимки, на которых те ещё не носят бороду, чтобы понимать, что нежные чувства вызывает именно мужчина, а не его борода, подытожила Лакшми.