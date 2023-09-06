Сексолог рассказала, мог ли "примерный семьянин Обама" быть геем и вести двойную жизнь

44-й президент США Барак Обама на протяжении всей своей политической карьеры он демонстрировал образ хорошего мужа и отца, поэтому если однополые связи, о которых стало известно журналистам, имели место быть, то исключительно в качестве экспериментов. Таким мнением поделилась с редакцией Лайфа сексолог, психолог Екатерина Фёдорова.

На момент событий, которые описывает предполагаемый любовник Обамы, политику было 38 лет. На Западе однополые отношения часто практикуют в юности, но, возможно, для Обамы это был отложенный опыт.

"Несмотря на популярную сегодня тенденцию к обнародованию скандальных подробностей прошлого, ничего кроме юношеских фантазий ему в вину Обаме здесь поставить не удалось," — комментирует собеседница Лайфа.

Гораздо более тревожной, по мнению Фёдоровой, выглядит "наркотическая" составляющая приписываемых политику событий. Специалист никому не советует вступать в интимные отношения с кем быто ни было в изменённом состоянии сознания.

"Большое заблуждение думать, что наркотики расслабляют, раскрепощают и делают секс ярче. В моменте такой человек может испытывать сексуальное желание, что часто приводит к случайным контактам, но в целом наркотическая зависимость, как и алкогольная, со временем приводят к снижению либидо, развитию эректильной дисфункции, аноргазмии, нарушениям в гормональной сфере" сексолог Екатерина Фёдорова

Наиболее губительное действие на половую систему, по словам собеседницы Лайфа, имеет экстази и кокаин, которые напрямую "убивают" потенцию. А длительный прием наркотиков приводит к тому, что интерес к сексу и вовсе теряется, его заменяет желание получить новую дозу.