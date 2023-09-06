Сексолог рассказала, мог ли "примерный семьянин Обама" быть геем и вести двойную жизнь
Психолог Фёдорова: У замешанного в гей-скандале Обамы образ хорошего мужа и отца
44-й президент США Барак Обама на протяжении всей своей политической карьеры он демонстрировал образ хорошего мужа и отца, поэтому если однополые связи, о которых стало известно журналистам, имели место быть, то исключительно в качестве экспериментов. Таким мнением поделилась с редакцией Лайфа сексолог, психолог Екатерина Фёдорова.
На момент событий, которые описывает предполагаемый любовник Обамы, политику было 38 лет. На Западе однополые отношения часто практикуют в юности, но, возможно, для Обамы это был отложенный опыт.
"Несмотря на популярную сегодня тенденцию к обнародованию скандальных подробностей прошлого, ничего кроме юношеских фантазий ему в вину Обаме здесь поставить не удалось," — комментирует собеседница Лайфа.
Гораздо более тревожной, по мнению Фёдоровой, выглядит "наркотическая" составляющая приписываемых политику событий. Специалист никому не советует вступать в интимные отношения с кем быто ни было в изменённом состоянии сознания.
"Большое заблуждение думать, что наркотики расслабляют, раскрепощают и делают секс ярче. В моменте такой человек может испытывать сексуальное желание, что часто приводит к случайным контактам, но в целом наркотическая зависимость, как и алкогольная, со временем приводят к снижению либидо, развитию эректильной дисфункции, аноргазмии, нарушениям в гормональной сфере"
сексолог Екатерина Фёдорова
Наиболее губительное действие на половую систему, по словам собеседницы Лайфа, имеет экстази и кокаин, которые напрямую "убивают" потенцию. А длительный прием наркотиков приводит к тому, что интерес к сексу и вовсе теряется, его заменяет желание получить новую дозу.
Ранее американский телеведущий Такер Карлсон взял интервью у мужчины, который уверяет, что был в очень близких отношениях с экс-президентом США Бараком Обамой ещё до вступления его в эту должность — в 1999 году. По словам Ларри Синклера — так зовут собеседника журналиста — с будущим американским лидером они не только практиковали однополый секс, но и употребление наркотиков. Любопытно, что то время Барак Обама был женат уже в третий раз, его старшей дочери исполнился один год, а младшая ещё даже не родилась.