Американец рассказал Такеру Карлсону, как употреблял наркотики и занимался сексом с Обамой

Американский телеведущий Такер Карлсон рассказал о беседе с мужчиной, который уверяет, что был в очень близких отношениях с экс-президентом США Бараком Обамой ещё до вступления его в эту должность — в 1999 году.

В тот период Обама был законодателем в штате Иллинойс. В публикуемом видео собеседник говорит, что не только был в отношениях с будущим президентом, но и употреблял с ним наркотики. Как пишет Daily Mail, речь идёт о Ларри Синклере. Впервые он сделал шокирующее признание в 2008 году, но тогда его арестовали по делу о воровстве. Издание добавляет, что мужчина был судим многократно. В офисе Обамы не прокомментировали новость. Карлсон пообещал выложить полное интервью в среду вечером.