Американец рассказал Такеру Карлсону, как употреблял наркотики и занимался сексом с Обамой
Такер Карлсон взял интервью у мужчины, якобы занимавшегося сексом с Обамой
Американский телеведущий Такер Карлсон рассказал о беседе с мужчиной, который уверяет, что был в очень близких отношениях с экс-президентом США Бараком Обамой ещё до вступления его в эту должность — в 1999 году.
"Мужчина, который утверждает, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году, рассказывает свою историю", — написал Карлсон в X (Twitter), сопроводив публикацию отрывком из интервью.
В тот период Обама был законодателем в штате Иллинойс. В публикуемом видео собеседник говорит, что не только был в отношениях с будущим президентом, но и употреблял с ним наркотики. Как пишет Daily Mail, речь идёт о Ларри Синклере. Впервые он сделал шокирующее признание в 2008 году, но тогда его арестовали по делу о воровстве. Издание добавляет, что мужчина был судим многократно. В офисе Обамы не прокомментировали новость. Карлсон пообещал выложить полное интервью в среду вечером.
Ранее Лайф писал, что американский журналист Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в затягивании конфликта на Украине. По его словам, глава Белого дома таким образом просто уничтожает Западную Европу.
ТАСС / AP / Morry Gash