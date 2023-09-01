Такер Карлсон уличил Байдена в уничтожении главного союзника США

Известный американский журналист Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в затягивании конфликта на Украине. По его словам, глава Белого дома таким образом просто уничтожает Западную Европу.

"У нас есть только один настоящий союзник — это Западная Европа, и она разрушается из-за конфликта. Экономика Германии была раздавлена, когда администрация Байдена взорвала "Северный поток", — сказал он в интервью радиоведущему Адаму Королле на YouTube.

Журналист заявил, что действия американских властей привели к тому, что страна лишилась контроля над миром. При этом он указал, что Штаты и так находятся в "свободном падении", предупредив о ещё одной возможной Великой депрессии.