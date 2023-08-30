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30 августа, 10:56

Такер Карлсон раскрыл истинную причину ненависти США к России

Журналист Такер Карлсон: США ненавидят Россию и Венгрию из-за их веры

США ненавидят Россию из-за её христианской веры. Такое мнение высказал американский журналист. По его словам, по этой же причине Штаты очень недолюбливают Венгрию.

"Они [США] ненавидят её [Венгрию] не из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является. Это христианская страна. Они ненавидят это. Это правда… Это страна, построенная на христианских заповедях. По этой же причине они ненавидят Россию", — указал ведущий.

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Карлсон также добавил, что власти Соединённых Штатов считают наличие таких стран в Европе крайне оскорбительным. Отметим, что журналист посетил Будапешт, где пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о желании американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у Владимира Путина. Представитель Кремля указал, что пока в графике главы государства общение с известным телеведущим не предусмотрено.

Обложка ©

Getty Images / Phillip Faraone

Иван Косицын
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