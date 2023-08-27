В Кремле прокомментировали желание Такера Карлсона взять интервью у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о желании известного американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у Владимира Путина. По его словам, пока в графике главы государства общение с телеведущим не предусмотрено.

А ранее сегодня стало известно, что Путин по давней традиции пообщается с учащимися в День знаний, 1 сентября. В прошлом году ради этого он посетил Калининград, что будет в этом, пока не известно.