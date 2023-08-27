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27 августа, 18:04

В Кремле прокомментировали желание Такера Карлсона взять интервью у Путина

Песков заявил, что интервью Путина с Такером Карлсоном пока не планируется

<p>Американский телеведущий Такер Карлсон. Фото © Getty Images / Phillip Faraone</p>

Американский телеведущий Такер Карлсон. Фото © Getty Images / Phillip Faraone

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о желании известного американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у Владимира Путина. По его словам, пока в графике главы государства общение с телеведущим не предусмотрено.

"Пока никаких интервью в планах нет", ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста "Фонтанки".

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А ранее сегодня стало известно, что Путин по давней традиции пообщается с учащимися в День знаний, 1 сентября. В прошлом году ради этого он посетил Калининград, что будет в этом, пока не известно.

Андрей Бражников
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