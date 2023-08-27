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27 августа, 12:37

Путин встретится с учащимися в День знаний

<p>Президент РФ Владимир Путин с участниками открытого урока "Разговоры о важном" в Калининграде. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин с участниками открытого урока "Разговоры о важном" в Калининграде. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин по давней традиции пообщается с учащимися в День знаний, 1 сентября. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Пресс-служба главы государства пока не сообщала о его графике на следующую неделю.

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К слову, в прошлом году в День знаний Путин провёл открытый урок "Разговоры о важном" в Калининграде, участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Свою речь президент начал с шутки.

Андрей Бражников
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