Путин встретится с учащимися в День знаний
Президент РФ Владимир Путин с участниками открытого урока "Разговоры о важном" в Калининграде. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин по давней традиции пообщается с учащимися в День знаний, 1 сентября. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Пресс-служба главы государства пока не сообщала о его графике на следующую неделю.
К слову, в прошлом году в День знаний Путин провёл открытый урок "Разговоры о важном" в Калининграде, участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Свою речь президент начал с шутки.