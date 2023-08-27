Путин встретится с учащимися в День знаний

Президент РФ Владимир Путин по давней традиции пообщается с учащимися в День знаний, 1 сентября. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Пресс-служба главы государства пока не сообщала о его графике на следующую неделю.