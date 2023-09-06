Сексолог — о вреде воздержания: Всего одна неделя без близости может стать решающей

Нерегулярная половая жизнь становится нормой нашего времени. Стрессы, усталость, апатия — всё это сказывается на интимной сфере. Сколько можно прожить без секса и так ли опасно длительное воздержание? В беседе с порталом "Страсти" сексолог Инна Мирная дала ответы на все волнующие вопросы.

"Безусловно, во время полового акта и оргазма выделяется ряд важных гормонов. Но всегда можно их получить другими способами. Женщины могут использовать гормонозаместительную терапию. Мужчинам ещё проще. Их организм сам справляется с длительным воздержанием посредством поллюций", — рассказала эксперт.

Воздержание в паре может быть вынужденным, например, из-за беременности, или осознанным. В любом случае отношениям ничего не грозит, если есть общие интересы и ценности.

"Если нет разногласий по бюджету, есть желанные дети, совместные хобби и приятные воспоминания, то даже вынужденное воздержание в девять месяцев не повлияет на отношения. Если в чём-то семейная система дала сбой, то всего одна неделя без секса может стать решающей", — пояснила Мирная.

Что делать, чтобы снова захотеть близости? Сексолог пояснила, что впадать в крайности и паниковать не нужно. А надо найти подходящие способы, которые помогут поддержать здоровье и вернуть удовольствие в жизнь.