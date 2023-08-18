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18 августа, 12:33

Мужчинам рассказали, какие растения и пряности помогут восстановить либидо

Сексолог Фаст: Пачули, иланг-иланг и имбирь восстанавливают мужское либидо

Косметика и эфирные масла с афродизиаками могут усилить мужское либидо. Об этом заявила сексолог-психолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Светлана Фаст.

"Главным ароматом для мужчин считаются пачули, именно они помогают чувствовать себя сексуальным, мужественным и успешным. Этот аромат усиливает потенцию и делает тело более восприимчивым к ласкам. Иланг-иланг усиливает половое влечение, а имбирь способствует быстрому восстановлению между любовными утехами", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт добавила: чтобы быть в хорошей сексуальной форме, необходимо постоянно поддерживать сексуальную активность, иначе всё перейдёт в "спящее" состояние. Фаст посоветовала проявлять либидо не только в половом акте, но и многогранно — в телесных практиках, фантазии, флирте, ласках.

Также важно развивать уже спящие эрогенные зоны. По мнению сексолога, тело мужчины — целая "карта удовольствия", поэтому важно изучать и экспериментировать. Стимуляция таких зон позволит усиливать возбуждение и поможет расслабиться, заключила специалист.

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А ещё повысить либидо поможет интенсивная физическая активность. Уролог рассказал об оригинальном способе, который повысит уровень тестостерона на 48%.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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